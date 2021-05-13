Киевский полицейский рассказал в интервью, почему он мечтает уйти в декрет и что думает о новом законе, который наконец подписал президент Владимир Зеленский.

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О новом законе

Что было до принятия закона и как все происходит сейчас? Что изменилось?

Это довольно долгая процедура. Когда родился наш Тимофейчик (а ему уже сейчас 8 месяцев), я не знал, что не могу уйти в отпуск по уходу за ребенком.

Когда начал изучать этот вопрос, то оказалось, что поскольку моя жена физическое лицо предприниматель, то я лишен этого права. Мы стали ждать новый закон о равных возможностях и мужчин, и женщин.



В Украине мужчинам разрешили уходить в декрет / Фото Unsplash

Этот закон приняли в первом чтении – мы ожидали. Затем его приняли во втором чтении – мы обрадовались. Его подписал президент, его опубликовали в официальных изданиях Украины. И теперь Кабинет Министров имеет месяц на то, чтобы привести в соответствие подзаконные акты – для того, чтобы я наконец де-факто мог быть папой в декрете.

Есть ли еще какие-то пробелы в законе, которые ограничивают права пап?

На самом деле я надеюсь, что Кабинет Министров унормирует и подтянет подзаконные акты под закон. Основная проблема была справка с места работы, которую нужно было предоставить. Поскольку моя жена ФОТ, то такую ​​справку она не могла предоставить сама себе. Надеюсь, что справку вычеркнут из перечня документов.

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От людей старшего поколения можно услышать какие-то вещи, к которым они привыкли в своей жизни. Но это уже не такое большое количество проблем. Младшее поколение воспринимает это (декрет для мужчин – 24 канал) абсолютно адекватно.

Очень часто законы что-то запрещают, что-то заставляют. Этот закон наоборот дает право выбора – сделать так, как важно сейчас для нашей семьи. Сейчас было бы лучше, если бы в декрет пошел бы я. Возможно, через 6 месяцев мы поменяемся.

О гендерных стереотипах

Не секрет, что в обществе остались стереотипы. Мол, женщина должна ухаживать за ребенком, а муж должен заработают деньги. Но по вашим словам, даже в патрульной полиции вы не один желающий пойти в такой отпуск. Почему вам так захотелось уйти в декрет и вы не оставили это жене?

Прежде всего это самое приятное, что может быть в моей жизни: те эмоции, которых я достигаю, когда ухаживаю за своим ребенком. Когда мой Тимофейчик улыбается, пытается делать первый шаг, ползает, я не хочу этого пропустить.

Это приятные положительные эмоции, которые нельзя заменить никакими развлечениями или работой. Я не хочу пропустить этот период, хочу быть рядом со своим ребенком.

По стереотипам – это действительно проблема, с которой нужно бороться. Поскольку мы общаемся о ней, то якобы ее преодолеваем. Стереотипы – это такие "камни", которые затем становятся проблемой. Они создают в семьях домашнее насилие и буллинг в школах.



Сергей Багалика / Фото 24 канала

Мы должны воспринимать равенство и выбирать, что важнее для нашей семьи. Для нас сейчас лучше и в материальном, экономическом плане, чтобы ухаживал за ребенком я, у меня больше возможностей. Хотелось бы, чтобы все же в этот отпуск по уходу за ребенком пошел я. Для нашей семьи это будет лучше. Это наш выбор.

Например, вы вместе с женой идете в декрет, ухаживаете за ребенком. Вы не теряете заработок? У вас остается зарплата?

В отпуск по уходу за ребенком идет один человек в семье, это буду я. Жена не шла ни в декретный отпуск из-за родов или беременности, ни в отпуск по уходу за ребенком.

Она даже не брала больничный. Взяла на работе небольшой отпуск, ее там поддержали – она ​​родила. Я брал себе отпуск на работе и в 2020, и в 2021 годах. Так мы чередовались и воспитывали нашего ребенка.

Советы для пап в декрете

Многие молодые папы хотят уйти в декретный отпуск, но колеблются. Что бы вы им посоветовали?

Я бы им посоветовал воспользоваться такой пословицей "Глаза боятся – руки делают". Она довольно важна для декрета, если мы так его условно назовем. Ведь это иногда даже труднее, чем твоя основная работа. Потому что с ребенком нужно быть постоянно: 24 на 7 – ночью и днем.

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Поскольку сейчас я должен работать, мне пришлось привезти жену с ребенком к ее родителям, чтобы они немножко помогли ухаживать за сыном. Я не могу нормально спать, ведь привык, что мне нужно проснуться примерно в 3:00 ночи, в 6 – 7 утра, чтобы покормить ребенка. Этот цикл у меня сохранился. Ребенка сейчас нет рядом несколько дней, а я все равно просыпаюсь так.

О просветительской деятельности

Кроме того, что вы суперпапа, как я уже для себя определила, мы еще не знаем, что вы ведете просветительскую деятельность в школах и детсадах. Расскажите что-то интересное об этом.

Это очень классная работа, потому что дети воспринимают гораздо лучше, чем взрослые. Принцип правосознания – дети учат своих взрослых. Очень часто бывает, когда мы общаемся о правилах безопасности, правилах дорожного движения – дети потом запрещают своим родителям их нарушать. И именно так мы взаимодействуем с взрослым населением.

Киевский полицейский мечтает стать папой в декрете: смотрите интервью

Очень приятный момент, когда ты работаешь, например, с детьми дошкольного возраста – это старшая группа детского сада. Ты им рассказываешь о "Нет – насилию", о правилах дорожного движения.

А потом через год приходишь в первый класс какой-то школы, встает ребенок, который тебя слушал год назад, и твоими словами передает все это. И еще рассказывает, как она папе и маме запрещала ходить на красный свет, заставлять пристегиваться.

Расскажите, пожалуйста, и детям, как парковаться.

Детям это будет немного трудно, но нужно начинать с самого начала. Ведь когда человек уже сформирован, имеет собственный опыт, его трудно переучить. Поэтому начинать надо с младшей школы, дошкольного возраста – это суперклассно.

Особенно, когда это касается ремней безопасности, детских автокресел. В нашей семье также есть такая небольшая проблема – мы всегда пользуемся автокреслом, где ребенок фиксируется.



Гендерные стереотипы могут стать проблемой / Фото Unsplash

Но иногда Тимофей не хочет там сидеть, он кричит. И у нас сразу такая дилемма. Жена говорит: "Я возьму на руки". Я говорю: "Нет, не возьмешь. Когда мы едем, он всегда находится в автокресле. Если нужно остановиться, он кричит сильно, остановимся – он успокоится. Но когда машина в движении, он всегда сидит в автокресле".

Я еще скажу одну деталь на примере моих племянников. Когда вот такая просветительская деятельность полицейскими проводится в детском саду и начальных классах, у детей исчезает страх полицейского. Когда они видят полицейского и у них какой-то внутренний страх, что их за что-то накажут. Возникает доверие с самого детства к полицейским. И это, по моему мнению, очень круто.

Это суперклассно. Потому что я пытаюсь сделать так, чтобы ребенок понял – я здесь для того, чтобы он был в безопасности, а не для того, чтобы его наказать. И когда учитель или воспитатель говорит: "Он пришел полицейский, он тебя заберет", я беру за руку обоих и говорю: "Нет, я здесь для того, чтобы тебя защитить. И иногда для того, чтобы с тобой поиграть".

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У меня всегда с собой есть для маленьких детей инспектор Котик – маленький котенок с большим сердцем, как дети его назвали. И мы в игровой форме изучаем различные правила. Потому что с детьми нельзя общаться просто языком закона, они этого не поймут. Им нужно объяснять в форме игры.