Мама наряжала свою дочь в различные костюмы, превращая ее в супергероев, звезд фильмов и других персонажей.

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"Джоуи спала очень глубоко, поэтому я подумала, что будет весело примерить ей различные смешные образы. Затем я послала эти фотографии родителям и друзьям", – вспомнила Лаура Изумикава.

В результате это превратилось в постоянный творческий процесс. Мама создавала образы из вещей, которые были дома или занимала у друзей.

Смотрите фото: какие образы придумала молодая мама для дочки

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Сейчас девочка уже выросла и теперь самостоятельно позирует в маминых туфлях, пока та выбирает костюм для младшей дочери.