В воспитании ребенка нужна строгость, ведь это помогает ему чувствовать себя в безопасности.
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Рядом с уверенным взрослым, который убежден в своих словах и действиях, ребенок чувствует сопротивление, на которое может положиться.
Суровость нужно использовать, когда ребенок:
- грубо обращается с родителями или родственниками;
- игнорирует любые правила;
- не признает ошибок, всегда обвиняя кого-то другого;
- агрессивный к другим, намеренно провоцируя их;
- постоянно требует чего-то нового, не ценит то, что имеет.
Строгость в воспитании / Фото Golden Sources Edu
Родителям нужно уметь чувствовать тонкую грань между необходимой строгостью и жестким диктаторским режимом. В противном случае есть риск "раздавить" ребенка эмоционально.
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Где эта граница – знают только родители. Каждый ребенок – индивидуальность, поэтому правила и пределы формируются для каждого в отдельности.