В воспитании ребенка нужна строгость, ведь это помогает ему чувствовать себя в безопасности.

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Рядом с уверенным взрослым, который убежден в своих словах и действиях, ребенок чувствует сопротивление, на которое может положиться.

Суровость нужно использовать, когда ребенок:

грубо обращается с родителями или родственниками;

игнорирует любые правила;

не признает ошибок, всегда обвиняя кого-то другого;

агрессивный к другим, намеренно провоцируя их;

постоянно требует чего-то нового, не ценит то, что имеет.

Строгость в воспитании / Фото Golden Sources Edu

Родителям нужно уметь чувствовать тонкую грань между необходимой строгостью и жестким диктаторским режимом. В противном случае есть риск "раздавить" ребенка эмоционально.

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Где эта граница – знают только родители. Каждый ребенок – индивидуальность, поэтому правила и пределы формируются для каждого в отдельности.