Учить детей вежливости

"Я всегда хотела, чтобы мои дети и внуки вели себя с достоинством, были вежливыми, имели хорошую осанку и манеры. Надеюсь, что была для них хорошим примером, как и мои родители для меня", – сообщила Мэй Маск.

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Она рассказала, что ценит хорошие манеры в людях, поэтому для нее важно рассказать, как себя вести. Мэй Маск учила этому своих детей, а теперь внуков.



Мэй Маск / Фото Angelika Buettner​

Делать то, что вам нужно, и не чувствовать себя виновными

"Если вы не будете работать, то будете раздражительными и обиженными на весь мир, а это вряд ли сделает жизнь ваших детей проще. Подумайте, как будет лучше для вас", – посоветовала Маск.

Известно, что после развода женщине нужно было воспитывать детей самостоятельно, поэтому приходилось очень много работать и не все время посвящать детям. Например, когда ее малыши были еще совсем маленькими, она проводила консультации по диетологии у себя дома. Также она могла брать детей на показы, где они с учебниками сидели в первом ряду, пока мама ходила по подиуму.



Мэй и сын Илон Маск / Фото Getty Images​

Мэй также советует не чувствовать себя виноватыми, если у родителей есть няня и взрослые посвящают определенное время себе. Зато малыши видят маму в хорошем настроении.

Пусть дети помогают в работе

"Мои дети с раннего возраста помогали мне в работе. Тоска садилась в моем кабинете и печатала выводы для врачей на текстовом процессоре. Она указывала имя и адрес врача, имя пациента и добавляла какие-то стандартные фразы, а я вписывала результаты консультации и советы", – вспомнила Мэй Маск.

Илон просто и понятно объяснил мне, как работает текстовый процессор, совсем не удивительно! На Кимбала тоже всегда можно было положиться,

– добавила Маск.

По ее мнению, это нормально – приучать детей к любой мелкой работе. Так они станут ответственными и трудолюбивыми.

Мэй пыталась воспитать у детей самостоятельность, поэтому никогда не проверяла домашних заданий, не указывала, чем заниматься. Все дети сами выбирали, где учиться, сами заполняли анкеты для поступления в вузы, боролись за свои стипендии. Это чувство ответственности за свои действия очень помогло им на старте карьеры.

Поддерживать интересы детей

Мать не вмешивалась в жизнь детей, но могла поддерживать их хобби. По словам Мэй, с Кимбал она ходила за продуктами, потому что он в детстве обожал готовить.

Позже приходила в университетскую столовую в 11 вечера, чтобы поужинать с ним в конце его смены. Когда Кимбал приобрел помещение старого ресторана, она собственноручно отмыла все печи и холодильные камеры.



Мэй Маск со взрослыми детьми / Фото Maye Musk​

В Тоске Мэй сразу видела актерские способности. Вместе они часто смотрели мелодрамы, а теперь Мэй просто обожает выходить на красную дорожку по случаю премьеры нового фильма Тоски.

Я посоветовала сыну прислать свою программу в журнал о компьютерах. Илон прислушивался, прислал BLASTAR в журнал PC Magazine и получил 500 долларов. Думаю, редакторы того журнала даже не знали, что ему 12 лет,

– сообщила Мэй Маск.

Главное, что мать сделала для успеха детей – не мешала самостоятельно выбирать свой путь и поддерживала в любых начинаниях.

Не баловать

"Если ваши дети не приучены к роскоши, они научатся выживать. Не нужно их баловать. Убедитесь, что дети в безопасности, и позвольте им самим позаботиться об остальных", – отметила Мэй Маск.

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Женщина не пренебрегала дисциплиной детей. Она рассказывала, что, например, запрещала много смотреть телевизор. А также давала детям лишь то минимальное, что необходимо для их здоровья и благополучия.

Они сами интересовались многими вещами, читали, записывались в секции и кружки. То есть, если чего-то нет, то дети умеют находить то, что им интересно, самостоятельно.