За принятие этого документа свои голоса отдали 269 парламентариев. Законопроект меняет правила использования родителями декретного отпуска.
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Что предусматривает принятый документ
- Он предлагает предоставить возможность матери или отцу ребенка воспользоваться правом на получение отпуска по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста (как равное право каждого из родителей ребенка).
- Работодатель за собственные деньги может предоставлять одному из родителей частично оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком большей продолжительности.
- Согласно закону, работник должен проинформировать работодателя не позднее чем за 10 календарных дней до дня досрочного прекращения отпуска по уходу за ребенком.
- Вводят и новый вид отпуска – "одноразовый оплачиваемый отпуск при рождении ребенка продолжительностью до 14 календарных дней".
Кто может воспользоваться "одноразовым" отпуском
- муж, жена которого родила ребенка;
- отец ребенка в случае, если он не состоит в зарегистрированном браке с матерью ребенка, но они живут вместе и связаны общим бытом;
- бабушка или дедушка, или другие совершеннолетние родственники ребенка, которые фактически ухаживают за ребенком, если мать (отец) ребенка является одинокой матерью (отцом).
Кроме того, отец ребенка имеет право (как и мать) воспользоваться дополнительным оплачиваемым отпуском для работников, имеющих детей или ребенка с инвалидностью, продолжительностью 10 или 17 (по совокупности) дней.