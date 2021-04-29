Пользователи социальной сети Твиттер поделились ужасными и смешными историями о воображаемых друзьях их детей.

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"У моего сына есть воображаемый друг, которого зовут Джон. Именно так звали моего брата, который умер за 2 года до рождения сына. У меня было фото Джона, которое я однажды показала сыну: "Он бы тебя любил". На что сын ответил: "Он меня и так любит, а за тобой сильно скучает". Я плакала в туалете".

"Мой 5-летний ребенок играл со своим воображаемым другом. Когда я начал расспрашивать о нем, сын сказал: "Нет, папа. Это я – воображаемый друг". Кажется, у меня появилась идея для следующей книги".

"Я слышал, как моя 4-летняя дочь ссорилась сама с собой. У нее нет воображаемых друзей. У нее воображаемые враги".

"Мой 4-летний сын имеет воображаемого друга, которого зовут Сидни. Сын: "Мам, а можно я возьму плед? Сидни постоянно холодно". Я: "Да, конечно. Почему ты думаешь, что ему холодно?". Сын: "Потому что он мертв". Я никогда не буду спать".

"Однажды 8-летний сын попросился к нам в кровать. На вопрос: "Почему?". Он ответил, что хочет защитить нас с мужем от Колыбельной леди. По словам сына, это старая женщина без кожи на руках. И когда мы с мужем спим, она стоит над нашей кроватью и мычит. Планирую продать дом как можно быстрее".

"Новости утра. Мой сын завел себе первого воображаемого друга. Однако я только что переехала его машиной, когда выезжала из гаража".

"Сейчас дочь проводит тур новым домом моих родителей для моей бабушки. Бабушка умерла в 93 года".

"Моя дочь только что кричала на своего воображаемого ребенка из-за того, что она отказывается есть ее воображаемую еду. Думаю, она готова к интернету".

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"Когда дочке было около 2 – 3 года у нее была воображаемая подружка Стейси, у которой были "только глаза и руки" и не было тела. Однако она "хотела одно". Дочь рассказывала, что Стейси живет в подвале и учит ее лазить по стенах".