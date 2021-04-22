Самым популярным ответом стал рассказ матери. Женщина показала свою татуировку в виде детского рисунка. На котором изображена пальма и гигантская пещера, похожая на череп.

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После несколькосекундного молчания мать сообщила: "Это рисунок друга моего сына. Я думала, что его нарисовал мой сын".

Видео набрало более 550 тысяч просмотров. Женщина отметила, что рассказывала о своей эпичной ошибке только близким.

Смотрите видео: мама рассказала о своем тату