Користувачі соціальної мережі Твіттер поділилися жахливими та кумедними історіями щодо уявних друзів їх дітей.

Важливо Мама хотіла набити тату з малюнком від сина, але взяла не ту ілюстрацію: в чому помилилася жінка

"У мого сина є уявний друг, якого звати Джон. Саме так звали мого брата, який помер за 2 роки до народження сина. Я мала фото Джона, яке одного разу показала сину: "Він би тебе дуже любив". На що син відповів: "Він мене і так любить, а за тобою сильно сумує". Я плакала в туалеті".

"Моя 5-річна дитина грала зі своїм уявним другом. Коли я почав розпитувати про нього, син сказав: "Ні, тато. Це я – уявний друг". Здається, у мене з'явилася ідея для наступної книги".

"Я чув, як моя 4-річна донька сварилася сама з собою. У неї немає уявних друзів. У неї уявні вороги".

"Мій 4-річний син має уявного друга, якого звати Сідні. Син: "Мам, а можна я візьму плед? Сідні постійно холодно". Я: "Так, звичайно. Чому ти думаєш, що йому холодно?". Син: "Тому що він мертвий". Я ніколи не буду більше спати".

"Одного разу 8-річний син попросився до нас в ліжко. На питання: "Чому?". Він відповів, що хоче захистити нас з чоловіком від Колискової леді. За словами сина, це стара жінка без шкіри на руках. І коли ми з чоловіком спимо, вона стоїть над нашою ліжком і мукає. Планую продати будинок якомога швидше".

"Новини ранку. Мій син завів собі першого уявного друга. Проте я щойно переїхала його машиною, коли виїжджала з гаража".

"Зараз донька проводить тур новим будинком моїх батьків для моєї бабусі. Бабуся померла в 93 роки".

"Моя донька щойно кричала на свою уявну дитину через те, що вона відмовляється їсти її уявну їжу. Думаю, вона готова до інтернету".

Цікаво Фотограф "зістарив" дітей для неординарного проєкту: які вийшли кадри

"Коли доньці було приблизно 2 – 3 роки у неї була уявна подружка Стейсі, у якої були "тільки очі та руки" та не було тіла. Проте вона "хотіла одне". Донька розповідала, що Стейсі живе в підвалі та вчить її лазити по стінах".