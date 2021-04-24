Захари Скотт вместе с профессиональной командой, которая была ответственна за специальные эффекты, создали необычную серию фото.

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Для того, чтобы "состарить" детей были использованы протезы, интенсивный макияж и пост-продукция снимков.

Выбирая такой стиль фотосессии, Захари Скотт хотел ответить на следующие вопросы:

Меняемся ли мы, когда взрослеем?

Как связано изменение личности с биологическим возрастом?

Может повзрослев, мы все еще остаемся детьми?

Серия фотографий с "эффектом иллюстраций" – это стиль Захари Скотта. Его работы, в которых затираются границы между фотографией и рисунком, сильно отличаются от работ других фотографов. По словам Захарии, его всегда интересовало создание снимков, которые похожи на иллюстрации.

Смотрите фото, которые сделал Захари Скотт:

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Чтобы добиться удивительных эффектов на фотографии, Захари посвящает только обработке одного кадра по 8 – 10 часов в день.