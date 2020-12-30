Диана Болдман, которой 65 лет, каждое утро вместе с мужем Кэмероном развозит свежие газеты на их старом фургоне для жителей родного города. После этого бабушка идет в "Макдональдс", где работает до самого закрытия. Женщина хотела бы отдохнуть, но не может.

Мужчина Дианы Болдман имеет инвалидность, поэтому бабушка должна обеспечивать себя и мужа. Дети помогают родителям, однако у них еще есть собственные семьи. Об этом сообщили в издании People.

Интересно Послание через охранную систему дома: как необычно папа начал использовать подарок дочери

Кроме лекарств для мужа, женщина еще тратит средства на ремонт фургона. Машина проехала более 386 тысяч километров и находится в ужасном состоянии. Отказаться от авто пенсионерка не может, ведь постоянно возит им мужа в больницу.



Диана Болдман / Фото People

Именно поэтому один из жителей города, пожелавший остаться неизвестным, решил сделать подарок бабушке. Тайный Санта-Клаус купил Диане Болдман новую машину, передал ключи журналистам, а те вручили их женщине, пока она была на работе.

Смотрите видео: как Диане Болдман передавали ключи от машины

Когда бабушке дали ключи, она не сразу поверила в то, что происходит. Женщина подумала, что это все шутка. Только использовав ключи по назначению, открыв ими автомобиль, она убедилась, что это не жестокий розыгрыш.

К теме Беспорядок, хаос и реалии жизни: какие курьезные фото семья традиционно делает на праздники

К тому же аноним купил пенсионерам бензина на 5 тысяч долларов, а также подарил ей чек на тысячу долларов, которые она сможет потратить по своему усмотрению.