Когда Ханна Уильямс ехала учиться в другой город, она установила на двери в доме родителей умный звонок, который оснащен камерой наблюдения. Однако родные нашли еще одно применение обычной охранной системы.

Дочь планировала, что благодаря разумному звонку сможет оставаться с родителями на связи, заглядывая иногда к ним через приложение на смартфоне. Об этом сообщило издание CNN.

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Ханна призналась, что постоянно не проверяла приложение, однако когда же зашла, нашла десятки видео. Оказалось, что отец Чак Уильямс оставлял ей ежедневные сообщения.

Сегодня утром здесь, в Мюррее, холодно. Конечно, скучаю по тебе. Люблю тебя. Удачного дня,

– говорил в послании Чак Уильямс.

When Hannah Williams bought her parents a video doorbell, she never expected them to use it the way they did https://t.co/Y35nJEyU3W pic.twitter.com/HpV58DQhef — CNN (@CNN) December 26, 2020

Сам отец сообщил, что мотив таких трогательных посланий достаточно прост – клятва.

Много лет назад я дал себе клятву, что она (дочь Ханна – 24 канал) ни дня не проведет, не зная, что я ее люблю,

– сообщил Чак Уильямс.

Ханна смонтировала несколько посланий отца и опубликовала ролик на своей странице в фейсбуке. Множество зрителей были растроганы трогательными сообщениями отца и его идеей.

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Сам папа не ожидал такой реакции и задумался о другой важной детали. "Я бы, наверное, вымыл двери, если бы знал, что это увидит кто-то еще, кроме Ханны", – добавил Чак.