Джессика и Джонатан Стэнли из США любят фотографироваться всей семьей на Рождество. Однако в их кадрах нет никакой идиллии – только хаос и беспорядок.

Когда пара сделала первое такое фото, они хотели показать, что в реальности семейная жизнь не так уж безупречна. Об этом они рассказали изданию Fox News.

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"После рождения первого ребенка мы с Джессикой пытались снять идеальную рождественскую открытку, но все обернулось полной катастрофой. Если кто-то из нас выходил хорошо, то другой моргал. А если оба не моргали, то ребенок плакал", – вспомнил Джонатан.

Пара устала фотографироваться и решили отправить родственникам и друзьям неудачные снимки. Однако всем близким они понравились. В следующий раз семья уже сознательно сделала ироническую открытку, используя фотошоп.

Однако, когда у пары появились второй и третий ребенок, их листовки стали еще забавнее. "Хотя у нас только 2 мальчика, такое ощущение, что их 6", – добавил Джонатан.

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В 2020 году сыновья Стэнли полюбили забивать гвозди, а еще из-за карантина центры скалолазания закрылись, и мальчики стали лазить по двери. Поэтому на новом фото появились гвоздезабивной пистолет и лазанья по двери.

Смотрите фото, которые делают Джессика и Джонатан Стэнли: