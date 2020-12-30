Діана Болдман, якій 65 років, щоранку разом з чоловіком Кемероном розвозить свіжі газети на їх старому фургоні для мешканців рідного містечка. Після цього бабуся йде на роботу в "Макдональдс", де працює до самого закриття. Жінка б хотіла відпочити, проте не може.

Чоловік Діани Болдман має інвалідність, тому бабуся повинна забезпечувати себе та чоловіка. Діти допомагають батькам, проте у них ще є власні сім'ї. Про це повідомили у виданні People.

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Крім ліків для чоловіка, жінка ще витрачає кошти на ремонт фургону. Машина проїхала понад 386 тисяч кілометрів та перебуває у жахливому стані. Відмовитися від авто пенсіонерка не може, адже постійно возить ним чоловіка в лікарню.



Діана Болдман / Фото People

Саме тому один з мешканців міста, який побажав залишитися невідомим, вирішив зробити подарунок бабусі. Таємний Санта-Клаус купив Діані Болдман нову машину, передав ключі журналістам, а ті вручили їх жінці, поки вона була на роботі.

Дивіться відео: як Діані Болдман передавали ключі від машини

Коли бабусі дали ключі, вона не одразу повірила в те, що відбувається. Жінка подумала, що це все жарт. Тільки використавши ключі за призначенням, відкривши ними автомобіль, вона переконалася, що це не жорстокий розіграш.

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До того ж анонім купив пенсіонерам бензину на 5 тисяч доларів, а також подарував їй чек на тисячу доларів, які вона зможе витратити на свій розсуд.