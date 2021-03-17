Родителям вважливо научиться понимать, когда наличие определенных страхов у ребенка – это не страшно и быстро пройдет. А когда это проблема, над которой нужно работать.

Если сравнивать с прошлым поколением, современные дети имеют высокий уровень тревожности. Тогда у родителей появляется вопрос: этот страх ребенок перерастет ли это проблема? Для понимания существует 2 весомых показателя.

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Страхи не проходят со временем или появляются не в присущем для них возрасте

Например, у детей появляется страх разлуки с мамой в возрасте 2 – 3 лет, а страх темноты в 3 – 4 года. Затем возникают социальные страхи, или какие-то специальные, когда ребенок боится чего-то конкретного. Это могут быть уколы, врачи, выступления на сцене, знакомства. Это все нормальные возрастные страхи, которые, как правило, постепенно проходят.



Детские страхи / Фото The Swaddle

Если в возрасте 8 – 9 лет ребенок все еще боится разлуки с мамой, то это уже тревожный звоночек. Однако это еще не означает, что такое появление страхов слишком плохо. Родителям стоит просто обратить на это особое внимание, потому что сам этот страх не пройдет.

Страх не проходит с возрастом

Если ребенок 3 лет боится темноты, потом все еще в 4 года боится, и вот уже 6 лет проходит, а он все еще боится темноты, то, вероятно, что этот страх будет преследовать ребенка до подросткового возраста, достаточно велика.

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Ребенок привыкает жить с идеей, что он может оказаться в опасной ситуации. Это становится частью его личности. Кроме этого, страх влияет на организм, вызывая определенные реакции. Из-за постоянных тревог и чувств опасности можно заболеть, что будет проявляться на психосоматическом уровне. Если страх не проходит со временем, время обратить внимание на состояние ребенка и начать ему помогать.