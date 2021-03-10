В жизни каждого из родителей наступает такой период, когда дети начинают задавать очень "неудобные вопросы", на которые не всегда знаешь, как реагировать. Как на них отвечать – читайте в материале.

Почему вы ссоритесь

Если родители часто ссорятся и ребенок слышит, он может подсознательно чувствовать вину и думать, что это происходят из-за него.

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В таком случае нужно успокоить ребенка. Например, можно сказать, что иногда люди ссорятся, потому что соглашаются друг с другом. Ссориться могут, как дети, так и взрослые. Однако они обязательно мирятся.

Кого вы любите больше: меня, брата или сестру

В определенном возрасте дети могут начать соревноваться между собой, потому что хотят полностью получать родительскую любовь и внимание. Не нужно пытаться мотивировать ребенка, в шутку отвечая, что "сестра лучше учиться, поэтому мы любим больше".

Важно, чтобы ребенок понимал, он и его брат или сестра – разные, поэтому по-разному и проявляется любовь. Однако родители любят всех детей одинаково сильно, так же как ребенок все равно любит маму и папу.



Детские вопросы / Фото Family Services of Northeast Wisconsin

Почему вам можно, а мне – нет

Если родители что-то запрещают ребенку, потому что это вредно, то нужно и самим это не употреблять и не делать. Однако важно, чтобы малыш знал, что и взрослые неидеальные и делают ошибки. Например, скажите: "Это привычка, от которой мы с папой избавляемся, потому что это вредно. Поэтому не хотим, чтобы ты повторял наши ошибки".

У врача будет больно

Перед походом к врачу поговорите с малышом и объясните, что лечение необходимо, чтобы чувствовать себя хорошо. Не нужно называть ребенка трусом или стыдить из-за страха. Малыша можно предупредить, что будет немного неприятно, но станешь здоровым и сможешь гулять с друзьями на улице. Напомните, что вы тоже болели и были у врача, но ничего плохого с вами не произошло.



Детский врач / Фото Healthline

Кроме того, важно посещать те медицинские учреждения, где врачи умеют находить подход к ребенку, чтобы у него не выработалась фобия.

А вдруг чудовище вылезет из-под кровати

Дайте почувствовать ребенку, что вы сопереживаете его страхам и понимаете. В этой ситуации можно ответить: "Расскажи мне, как выглядит чудовище, ты его видел? Я слышала, что чудовища боятся магических заклинаний. Давай вместе выберем самое лучшее, чтобы оно испугалось и больше не приходило!".

Также можно подарить ребенку старый пульт от телевизора и сказать, что чудовище будет исчезать, если нажимать на большую красную кнопку. Пульт будет лежать у кровати ребенка и он будет знать, что всегда можно им воспользоваться.

Как отвечать на детские вопросы

• Отвечайте лаконично и просто. Ребенку нужно знать только о том, о чем он спросил.

• Не придумывайте неправдоподобные истории и не обманывайте. Когда ребенок узнает правду, будет помнить, что вы солгали.

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• Не смейтесь над наивностью ребенка, не отвечайте поучительным тоном. Постарайтесь относиться к детским вопросам серьезно.

• Иногда дети задают вопросы не просто так. Возможно, ребенка беспокоит страх или волнения.