Главной причиной агрессивного поведения 6-летних детей является генетическая предрасположенность, которая влияет на особенности их психики. Также среди психологов распространено мнение, что агрессивное поведение формируется у малыша под влиянием окружения.

Агрессия – это неотъемлемая часть социального развития ребенка. Самый высокий уровень агрессии у малыша проявляется в возрасте от 2 до 4 лет. Когда ребенок взрослеет, он учится управлять эмоциями, общаться со сверстниками и улаживать конфликты.

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Канадские ученые провели исследование, в котором участвовали более 500 пар близнецов. В результате ученые пришли к выводу, что в возрасте 6 лет агрессивное поведение вызвано биологическими факторами, одновременно в возрасте от 6 до 12 лет – различными факторами, связанными с окружением ребенка.

Что известно об исследованиях

В исследовании приняли участие 223 пары однояйцевых близнецов с идентичным генетическим кодом и 332 пары двуяйцовых близнецов. Участники были подобраны таким образом, чтобы выяснить, какой фактор агрессивного поведения у детей является решающим – генетическая предрасположенность или социальное окружение.



Агрессия у детей / Фото Raising Children Network

Наблюдение за поведением детей проводились в возрасте 6, 7, 9, 10 и 12 лет. Было обнаружено, что генетические факторы влияют на агрессивное поведение ребенка в 6 лет в большей степени, чем в 12. Это связано с тем, что в возрасте от 6 до 12 происходит процесс активного развития, в том числе и формирование таких познавательных функций, как планирование, принятия решений, самоконтроль и концентрация.

Результаты данного исследования свидетельствуют о необходимости разработать новые программы профилактики агрессивного поведения с учетом особенностей психики ребенка. Психологам нужно оказывать поддержку учителям и родителям детей, которые проявляют агрессивное поведение, в реализации этих программ в школе и дома.

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Изменение моделей поведения ребенка позволит справиться с агрессией. Однако для этого, ему необходимо работать над развитием социальных навыков.