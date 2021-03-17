Батькам вважливо навчитися розуміти, коли наявність певних страхів у дитини — це не страшно та швидко мине. А коли це проблема, над якою потрібно працювати.

Якщо порівнювати з минулим поколінням, сучасні діти мають високий рівень тривожності. Тоді у батьків з'являється питання: цей страх дитина переросте чи це проблема? Для розуміння існує 2 вагомі показники.

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Страхи не минають з часом або з’являються не в притаманному для них віці

Наприклад, у малюків з'являється страх розлуки з мамою у віці 2 – 3 років, а страх темряви у 3 – 4 роки. Потім виникають соціальні страхи, або якісь спеціальні, коли дитина боїться чогось конкретного. Це можуть бути уколи, лікарі, виступи на сцені, знайомства. Це все нормальні вікові страхи, які, зазвичай, поступово минають.



Дитячі страхи / Фото The Swaddle​

Якщо у віці 8 – 9 років дитина все ще боїться розлуки з мамою, то це вже тривожний дзвіночок. Проте це ще не означає, що така поява страхів надто погано. Батькам варто просто звернути на це особливу увагу, бо сам собою цей страх не мине.

Страх не минає з віком

Якщо дитина 3 років боїться темряви, потім все ще у 4 роки боїться, і ось вже 6 рік минає, а вона все ще боїться темряви, то, ймовірно, що цей страх переслідуватиме дитину до підліткового віку, досить велика.

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Дитина звикає жити з ідеєю, що вона може опинитися у небезпечній ситуації. Це стає частиною її особистості. Крім цього, страх впливає на організм та спричиняючи певні реакції. Через постійні тривоги та почуття небезпеки можна захворіти, що виявлятиметься на психосоматичному рівні. Якщо страх не минає з часом, час звернути увагу на стан дитини та почати їй допомагати.