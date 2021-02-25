Играя дома, 9-летняя девочка случайно сломала гипсокартонную стену и испугалась рассказать об этом родителям. Как отреагировали мама и папа – читайте в материале.

Со слезами на глазах ребенок подошел к маме и сказала, что должен ей что-то показать. Тогда девочка и показала вмятину в гипсокартонной стене. Женщина увидела, что дочь очень сожалеет, поэтому не стала кричать на нее.

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"Раскаяние было видно по всему ее телу. Я ей не нужна была для того, чтобы заставить чувствовать себя виноватой. Я ей не нужна, чтобы ухудшить и без того ужасную ситуацию", – написала мама в социальных сетях.

Поняв, что мама не будет ругаться, девочка сказала, что ей страшно рассказывать об этом папе. Женщина решила не настаивать и предложила дочери во всем признаться, когда она будет готова.



Разбитая стена / Фото фейсбук Play at Home Mom

Тем временем мама сообщила мужу о пробитой стене, чтобы он успел морально подготовиться и не стал ругать дочь.

Я спустилась вниз и сказала мужу, что дети сделали дырку в стене. Большую. Он был расстроен по этому поводу,

– вспомнила мама.

"Она набирается мужества, чтобы прийти и рассказать об этом. У нас есть два варианта. Первый – кричать и заставить ее чувствовать себя еще хуже, чем сейчас. Второй – принять эту маленькую девочку, даже в ее ошибках. Понять, что ей и так трудно было рассказать о том, что она сделала ошибку. Наш ответ на 100% будет определять, придет ли она к нам с ошибками в будущем", – объяснила мама.

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Женщина отметила, что теперь дочь больше доверяет своим родителям и это лучший рождественский подарок для них. Позже девочка предложила, чтобы ей не дарили подарки на Рождество. Также ребенок добавил, что согласен отдать свои сбережения на ремонт.