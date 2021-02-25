Граючи вдома, 9-річна дівчинка випадково зламала гіпсокартонну стіну та злякалася розповісти про це батькам. Як відреагували мама та тато – читайте у матеріалі.

Зі сльозами на очах дитина підійшла до мами й сказала, що повинна їй щось показати. Тоді вона й показала вм'ятину в гіпсокартонній стіні. Жінка побачила, що донька дуже шкодує, тому не стала кричати на неї.

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"Каяття було видно по всьому її тілу. Я їй не потрібна була для того, щоб змусити почуватися винною. Я їй не потрібна, щоб погіршити й без того жахливу ситуацію", – написала мама у соціальних мережах.

Зрозумівши, що мама не буде лаятися, дівчинка сказала, що їй страшно розповідати про це татові. Жінка вирішила не наполягати й запропонувала доньці в усьому зізнатися, коли вона буде готова.



Розбита стіна / Фото фейсбук Play at Home Mom​

Тим часом мама повідомила чоловіка про пролом у стіні, аби він встиг морально підготуватися і не став лаяти дочку.

Я спустилася вниз і сказала чоловікові, що діти зробили дірку в стіні. Велику. Він справді був засмучений з цього приводу,

– пригадала мама.

"Вона набирається мужності, щоб прийти й розповісти про це. У нас є два варіанти. Перший – кричати й змусити її почуватися ще жахливіше, ніж зараз. Другий – прийняти цю маленьку дівчинку, навіть у її помилках. Зрозуміти, що їй так важко було розповісти про те, що вона зробила помилку. Наша відповідь на 100% визначатиме, чи вона прийде до нас із помилками в майбутньому", – пояснила мама.

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Жінка зазначила, що тепер донька більше довіряє своїм батькам і це найкращий різдвяний подарунок для них. Пізніше дівчинка запропонувала, аби їй не дарували подарунки на Різдво. Також дитина додала, що згодна віддати свої заощадження на ремонт.