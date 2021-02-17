Фотограф Даниэль Гюнтер сделала серию кадров, посвященных "темной стороне родительства". А именно усталости, беспорядку, детскому хаосу, неорганизованности.

На фото карикатурно подчеркнуто эпические моменты жизни с детьми. Например, поход в магазин, безуспешная попытка принять душ, бесконечное стирки или недосып.

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Даниэль Гюнтер сообщила, что на создание серии таких кадров ее вдохновила одна из клиенток.

У меня есть постоянная клиентка, которую я фотографирую. Это как раз было в конце фотосессии и мама, которая всегда полна энергии, просто от усталости легла на диван,

– вспомнила Даниэль Гюнтер.

"Я предложила ей сделать забавный кадр. У нее прекрасное чувство юмора и она с энтузиазмом отнеслась к моей идее. А потом это просто вышло из-под контроля и стало отдельным фотопроектом", –добавила Гюнтер.

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По словам фотографа, проект нацелен на то, чтобы продемонстрировать, что современное родительство далеко от тех идеальных картинок, которые можно видеть в глянце или в социальных сетях.

Смотрите фото, которые сделала Даниэль Гюнтер:​