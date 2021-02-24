Уайлдер, которому 2 года, и Джорджи, которому 3 года, не только братья, но и лучшие друзья. В социальных сетях мама двух мальчиков поделилась видео, где видно, как они объединили усилия, чтобы выбраться из своих кроваток.

Женщина рассказала, что узнала о намерении сыновей, когда видеоняня зафиксировала активность в комнате детей и подала сигнал родителям.

Интересно Как родительство превращает жизнь в хаос: курьезные кадры от фотографа

Когда мама посмотрела на отснятый материал, то увидела, что Джорджи уже выбрался из кроватки и начал убеждать брата сделать то же самое. Чтобы помочь младшему, мальчик подтянул подушку и положил ее там, куда собирался спрыгнуть брат.

Джорджи притащил подушку к кровати Уайлдера, пытаясь смягчить падение,

– прокомментировала мама.

Младший брат медленно залез на перила и сделал идеальное приземление. Когда все получилось, Уайлдер сказал: "Я сделал это, я сделал это!", а Джорджи победно поднял кулаки в воздух.

Смотрите видео: как происходила бегство братьев