• Для дисциплины использовать телесные наказания

Этот метод не только неэффективен, но и недопустим. Есть много других способов дисциплинировать ребенка, которые не предусматривают телесных наказаний или словесных оскорблений. Дети будут лучше учиться, если родители будут демонстрировать им положительный пример, а не ругать их или наказывать.

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Подкрепляйте хорошее поведение ребенка, игнорируйте плохую. Не стоит делать акцент на плохие поступки ребенка, и не обращать внимание на положительные. Это ошибочная стратегия. Дети умные, поэтому дайте им возможность учиться и понимать окружающий мир в течение долгого времени.

• Быть всегда строгими с ребенком

Строгими нужно быть, однако не всегда. Например, когда требуете, чтобы ребенок ежедневно вовремя ложилась спать, это нормально. Однако иногда можно позволить ребенку в выходной лечь спать позже, чем обычно.



Не будьте всегда строгими / Фото Loving Parents

Небольшие уступки дают ребенку понять, что вы не против что-то ему позволить, но только в ограниченном количестве. Это означает, что вы не всегда возражаете потребности ребенка и готовы к диалогу в будущем. Благодаря этому он будет менее склонным нарушать правила за спиной родителей.

• Запретить ребенку злиться на родителей

В том, чтобы позволить ребенку проявлять эмоции, даже гнев, нет ничего плохого. Научите ребенка конструктивно выражать эмоции и правильно их направлять.

Если ребенок за что-то на вас сердится, постарайтесь понять, чем это вызвано. Проанализируйте свои действия. Поняв, что были в чем-то неправы, попросите прощения. Если ребенок сердится не на вас, а на другого человека, предоставьте ему хороший совет и помощь относительно дальнейших действий. Не игнорируйте чувства ребенка, не кричите на него. Иначе в будущем потеряете с ним контакт.



Позволяйте ребенку проявлять эмоции / Фото Gateway

• Заставлять ребенка доедать все, что есть на тарелке

Следует научить ребенка прислушиваться к своему телу и понимать, когда он наелся. Не ждите от ребенка, что он будет есть такие же порции, как и вы.

Можете договориться, что он будет съедать все, но при этом самостоятельно определять объем своей порции. Объясните ребенку, что не стоит класть себе в тарелку больше еды, чем ему необходимо.

• Не объяснять ребенку свои действия

Родителям нужно объяснять свои требования, а не просто давать указания. Дети с большей вероятностью поддерживают сотрудничество, если мама и папа общаются с ними на равных и уважают их любознательность, а не просто устанавливают правила.

• Проявления любви только портит ребенка

Родители должны проявлять любовь к ребенку любого возраста. Недостаточное количество похвалы там, где она необходима, принесет больше вреда, чем пользы.

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Родители не испортят ребенка, обнимая и целуя его. Это скорее убеждает в том, что рядом есть люди, которые беспокоятся о нем. Чего вам действительно не стоит делать – так это быть слишком снисходительными к плохому поведению ребенка. Устанавливайте жесткие правила и ограничения, придерживайтесь их, не теряя эмоциональной привязанности.