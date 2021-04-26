Если вспомнить словосочетание "успешный человек", то на ум приходит респектабельный бизнесмен, известная личность или талантливый художник.
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Если рассматривать вне абстрактного представления, то можно выделить четкие критерии, позволяющие отличить успешность от неуспеваемости.
- Субъективное ощущение счастья. Человек чувствует внутреннюю гармонию, спокойствие, у него все хорошо.
- Материальное благосостояние. Способность удовлетворить свои потребности. Уверенное движение вверх по пирамиде Маслоу.
- Свобода и независимость. Отсутствие необходимости подчиняться и отчитываться – работа на себя.
- Физическое и психологическое здоровье.
- Счастливые семейные отношения, хорошее окружение.
- Возможность управлять своим временем, выбирать место для жизни и хобби.
- Признание широким кругом людей, популярность в профессиональных кругах, занятия благотворительностью, волонтерством.
Список может быть большим, однако суть успеха сводится к гармонии. Колесо жизненного баланса успешного человека равно – все сферы хорошо проработаны.
Проактивное мышление / Фото Exam Papers Plus
Коммуникабельность и харизма
Способность нравиться людям и находить с ними общий язык помогает и двоечникам, и отличникам. Однако первые свободные в своих проявлениях и могут действовать несмотря на правила. Это ценное умение, которое пригодится во взрослой жизни, хотя без волевого контроля может принести определенные проблемы.
Умение выстраивать приоритеты
С этим у отличников проблема, ведь не всегда могут сконцентрировать усилия на любимых предметах, поскольку рискуют упасть в успешности от других. Тогда статус отличника будет потеряно. Двоечники свободны от этих условностей, могут действовать в зависимости от своих интересов.
Выстраивание приоритетов / Фото Nord Anglia Education
Ответственность
В американских школах ученики могут выбирать предметы для изучения, то есть самостоятельно формировать расписание. У нас же система построена так, чтобы свободы гораздо меньше. Отличники адаптируются к школьным правилам, двоечники их игнорируют. Но в обоих случаях понятие ответственности остается только формальной категорией.
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Американский психолог Пол Торренс, который долгое время занимался изучением детей с выдающимися творческими способностями, собрал удивительную статистику. Около трети из общего количества талантливых детей были отчислены из школ за неуспеваемость.
Значит ли это, что каждый третий двоечник – гений? Нет. Но можно сказать точно, что далеко не все дети, которые не тянут стандартную школьную программу, глупые и бездарные. Просто их потенциал еще не раскрыт. Часто не может быть раскрыт в рамках образовательного учреждения.
Что же делать родителям двоечников – бороться с неуспеваемостью или смириться? Дмитрий Карпачев советует выбрать третий вариант – пытаться найти и развить способности своего ребенка. Дать возможность заниматься тем делом, которое интересно. Не навязывать свое видение, а стать терпеливым, внимательным и любящим проводником на пути к раскрытию талантов.