• Для дисципліни використовувати тілесні покарання

Цей метод не тільки неефективний, а й неприпустимий. Є багато інших способів дисциплінувати дитину, які не передбачають тілесних покарань або словесних образ. Діти будуть краще вчитися, якщо батьки демонструватимуть їм позитивний приклад, а не сваритимуть їх чи каратимуть.

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Підкріплюйте гарну поведінку дитини, ігноруйте погану. Не варто наголошувати на поганих вчинках дитини й не звертати увагу на позитивні. Це хибна стратегія. Діти розумні, тому дайте їм можливість вчитися й розуміти навколишній світ протягом довгого часу.

• Бути завжди суворими з дитиною

Суворими потрібно бути, проте не завжди. Наприклад, коли вимагаєте, щоб дитина щодня вчасно лягала спати, це нормально. Проте іноді можете дозволити дитині у вихідний лягти спати пізніше, ніж зазвичай.



Не будьте завжди суворими / Фото Loving Parents

Невеликі поступки дають дитині зрозуміти, що ви не проти щось їй дозволити, але тільки в обмежених кількостях. Це означає, що ви не завжди заперечуєте потреби дитини та готові до діалогу в майбутньому. Завдяки цьому вона буде менш схильною порушувати правила за спиною батьків.

• Не дозволяти дитині злитися на батьків

У тому, щоб дозволити дитині виявляти емоції, навіть гнів, немає нічого поганого. Навчіть дитину конструктивно виражати емоції й правильно їх направляти.

Якщо дитина за щось на вас сердита, постарайтеся зрозуміти, чим це викликано. Проаналізуйте свої дії. Зрозумівши, що були в чомусь неправі, попросіть вибачення. Якщо дитина сердиться не на вас, а на іншу людину, надайте їй добру пораду й допомогу щодо подальших дій. Не ігноруйте почуття дитини, не кричіть на неї. Інакше в майбутньому втратите з нею контакт.



Дозволяйте дитині виявляти емоції / Фото Gateway​

• Змушувати дитину доїдати все, що є на тарілці

Слід навчити дитину прислухатися до свого тіла й розуміти, коли вона наїлася. Не чекайте від дитини, що вона їстиме такі ж порції, як і ви.

Можете домовитися, що вона з'їдатиме все, але при цьому самостійно визначатиме обсяг своєї порції. Поясніть дитині, що не варто класти собі в тарілку більше їжі, ніж їй необхідно.

• Не пояснювати дитині свої дії

Батькам потрібно пояснювати свої вимоги, а не просто давати вказівки. Діти з більшою ймовірністю підтримують співпрацю, якщо мама та тато спілкуються з ними на рівних і поважають їх допитливість, а не просто встановлюють правила.

• Вияви любові тільки псує дитину

Батьки повинні проявляти любов до дитини будь-якого віку. Недостатня кількість похвали там, де вона необхідна, завдасть більше шкоди, ніж користі.

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Батьки не зіпсують дитину, обіймаючи й цілуючи її. Це скоріше переконує в тому, що поруч є люди, які турбуються про неї. Чого вам справді не варто робити – так це бути занадто поблажливими до поганої поведінки дитини. Встановлюйте жорсткі правила й обмеження, дотримуйтеся їх, не втрачаючи емоційної прихильності.