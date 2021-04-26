Достаточно большое количество родителей все еще считает, что физическое наказание – это уместный метод для поддержания дисциплины.

К теме Почему нельзя применять физическое наказание при воспитании ребенка: негативные последствия

При изучении последствий порки сложность заключается в том, что наказание часто сочетается с другими формами жестокого обращения. Именно поэтому бывает трудно изолировать последствия только чего-то одного.

В новом исследовании авторы собрали данные 1 883 подростков в возрасте от 14 до 17 лет, а также их родителей или опекунов.

Что спрашивали у подростков:

Как часто в детстве их били по ягодицам или по рукам.

Чувствовали ли они какое-то эмоциональное, физическое или сексуальное насилие.

Чувствовали ли они какое-то влияние физического насилия в детстве.

Ученые сообщили, хоть есть взрослые, которые одобряют использование порки ради наказания, их исследование показало, что на самом деле оно приводит к более вызывающему поведению в подростковом возрасте.



Телесное наказание / Фото The Jakarta Post

Из опрошенных 18% рассказали, что в детстве их били 3 или более раз. Опрос показал, что эти подростки чаще сталкивались с психическими расстройствами или имели проблемы с физическим состоянием по сравнению с теми, кого били 2 раза или меньше. Кроме того, они с большей вероятностью могли, например, воровать в магазинах или наносить физический вред другим.

Важно Какое поведение ребенка нельзя игнорировать: 5 проблем, которые вредят будущему малыша

Ученые отметили, что не стоит делать прямую зависимость именно от физического наказания. Для этого необходимо большее количество исследований, ведь в придачу к такому виду наказания может иметь влияние – развод родителей, насилие в семье, злоупотребление наркотиками или алкоголем.

При этом, они утверждают, что не существует ни одного доказательства того, что телесное наказание может хоть как-то помочь развитию ребенка.