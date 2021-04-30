Родительская гиперопека – это чрезмерная забота, которая проявляется в постоянном контроле и предохранении ребенка от любых проблем. В будущем такого человека сложно будет назвать счастливым.

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Почему возникает гиперопека

Родители по инерции относятся к ребенку как к беспомощному младенцу.

Чрезмерная психологическая тревожность, которая чаще бывает у женщин. Через всесторонний контроль такие матери подсознательно пытаются снизить собственную тревогу.

Мамочка не реализовалась в профессии или личной жизни, не имеет хобби, поэтому теперь ребенок является ее единственным утешением, смыслом существования.

Гиперопека проявляется в постоянном стремлении выполнять все вместо ребенка. Даже то, что он способен сделать самостоятельно.



Гиперопека / Фото desortering.nl

Еще одним симптомом является постоянный контроль: во что играет, где находится, с кем общается. Также есть мамочки, которые проверяют карманы детей и не стесняются читать их личные сообщения.

Какие последствия гиперопеки

Бытовая несамостоятельность. Ребенок не умеет себя обслуживать, например, вовремя стирать одежду, мыть тарелки, убирать. Атрофия волевых качеств. Воля формируется через преодоление неудач самостоятельно для достижения цели. Однако когда родители не предоставляют личного пространства для принятия собственных решений, у детей нет возможности учиться это делать. Неумение налаживать взаимоотношения. Если ребенок привыкнет, что вокруг него все "танцуют", он будет ждать такое же отношения от других, и, конечно, не будет получать. Эмоциональные расстройства. Когда взрослая жертва гиперопеки встречается с реальностью, у нее может начаться депрессия, чрезмерная тревожность или истеричность.

Кроме этого, не выдержав ожоги на каждом шагу, ребенок еще в подростковом возрасте начинает бунтовать. Если родители не в состоянии изменить сценарий и поведения, ребенок еще до совершеннолетия убегает из дома, живет у друзей, начинает работать вместо учебы. А разрыв с родителями превращается в семейную драму.

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Что делать, если заметили у себя склонность к гиперопеке

Во-первых, принять себя, потому что понимание – первый шаг к исправлению ситуации. Во-вторых, признать ребенка полноправной личностью и налаживать взаимоотношения. Не навязывать свое видение, а обсуждать, и смириться с выбором ребенка. В-третьих, больше внимания уделить собственному профессиональному росту и/или супружеской гармонии.