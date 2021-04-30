Родительская гиперопека – это чрезмерная забота, которая проявляется в постоянном контроле и предохранении ребенка от любых проблем. В будущем такого человека сложно будет назвать счастливым.
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Почему возникает гиперопека
- Родители по инерции относятся к ребенку как к беспомощному младенцу.
- Чрезмерная психологическая тревожность, которая чаще бывает у женщин. Через всесторонний контроль такие матери подсознательно пытаются снизить собственную тревогу.
- Мамочка не реализовалась в профессии или личной жизни, не имеет хобби, поэтому теперь ребенок является ее единственным утешением, смыслом существования.
Гиперопека проявляется в постоянном стремлении выполнять все вместо ребенка. Даже то, что он способен сделать самостоятельно.
Гиперопека / Фото desortering.nl
Еще одним симптомом является постоянный контроль: во что играет, где находится, с кем общается. Также есть мамочки, которые проверяют карманы детей и не стесняются читать их личные сообщения.
Какие последствия гиперопеки
- Бытовая несамостоятельность. Ребенок не умеет себя обслуживать, например, вовремя стирать одежду, мыть тарелки, убирать.
- Атрофия волевых качеств. Воля формируется через преодоление неудач самостоятельно для достижения цели. Однако когда родители не предоставляют личного пространства для принятия собственных решений, у детей нет возможности учиться это делать.
- Неумение налаживать взаимоотношения. Если ребенок привыкнет, что вокруг него все "танцуют", он будет ждать такое же отношения от других, и, конечно, не будет получать.
- Эмоциональные расстройства. Когда взрослая жертва гиперопеки встречается с реальностью, у нее может начаться депрессия, чрезмерная тревожность или истеричность.
Кроме этого, не выдержав ожоги на каждом шагу, ребенок еще в подростковом возрасте начинает бунтовать. Если родители не в состоянии изменить сценарий и поведения, ребенок еще до совершеннолетия убегает из дома, живет у друзей, начинает работать вместо учебы. А разрыв с родителями превращается в семейную драму.
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Что делать, если заметили у себя склонность к гиперопеке
Во-первых, принять себя, потому что понимание – первый шаг к исправлению ситуации. Во-вторых, признать ребенка полноправной личностью и налаживать взаимоотношения. Не навязывать свое видение, а обсуждать, и смириться с выбором ребенка. В-третьих, больше внимания уделить собственному профессиональному росту и/или супружеской гармонии.