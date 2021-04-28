Семейный психотерапевт Елена Вроно объяснила, что причиной самоубийств являются переживание и сложный период жизни подростков. Ведь это – время кардинальных изменений. Происходит не только физиологическая перестройка, но и очень мощные психологические изменения.

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Подростки редко находятся в равном эмоциональном состоянии. Они склонны к подавленности, тревоги, страху. Если и находится в приподнятом эмоциональном состоянии, то оно часто превращается в напряженность, раздражительность и злость. Контролировать себя подросток еще не может.

Кроме этого, детям в этот период свойственны проявления алекситимии – состояния, когда человек не может определить, описать собственные эмоции и выразить их.



Сложно описать собственные эмоции / Фото Dr. Dnyanada Deshpande

Подростки испытывают много коммуникативных трудностей: им сложно найти собеседника, боятся не соответствовать группе, страшно показаться смешными. У них еще не сформировалось понимание безусловной ценности человеческой жизни.

Что толкает подростка к самоубийству

Согласно психологам, существует 10 основных мотивов суицидального поведения среди подростков:

Переживания одиночества, отчужденности, ощущение, что его не понимают.

Реальная или кажущаяся потеря родительской любви, неразделенная любовь, ревность.

Переживания, связанные со смертью одного из родителей, развод родителей.

Чувство вины, стыда, обиды, неудовлетворенность собой.

Страх перед позором, унижением, насмешкой.

Страх перед наказанием.

Любовные неудачи, сексуальные эксцессы, беременность.

Чувство мести, угроз, шантажа.

Желание привлечь к себе внимание, вызвать жалость, сочувствие.

Сочувствие или подражание друзей, героев книг, кинофильмов.

Виды подросткового самоубийства

Демонстративный или манипулятивный – подросток стремится обратить внимание на себя и свои проблемы, показать, что ему трудно. При этом проявления могут быть разнообразны – от мелких порезов кистей рук к отравлению неядовитыми лекарствами и изображения повешение.

Преимущественно это делается не для того, чтобы причинить себе реальный вред, а чтобы напугать окружающих, заставить их задуматься, "осознать" свое несправедливое отношение к нему.

Аффективное – совершенное в состоянии аффекта, когда ребенок не может контролировать эмоциональное состояние, в котором находится в конкретный момент. Подросток действует импульсивно, без четкого плана. Сильные негативные эмоции – обида, гнев – мешают ему адекватно воспринимать ситуацию.

Чаще всего в состоянии аффекта осуществляют попытки повешение, отравление токсичными и сильнодействующие препараты.

Настоящее самоубийство – самый опасный, ведь он чаще всего приводит к смерти. Подросток готовится к совершению самоубийства, продумывает план действий.

Первые 2 вида также опасными. Даже если ребенок прибегает к манипуляции, это не значит, что он не осмелится совершить самоубийство. Напротив, в состоянии эмоционального возбуждения ребенок просто себя не контролирует, поэтому и может осуществить такой шаг.

Как распознать суицидальное настроения ребенка

Подростки никогда не совершают самоубийство просто так. Как правило, подобное решение зреет в голове у ребенка не один день, и даже не неделю. И все это время ребенок отчаянно "взывает" к взрослым, различными способами давая понять родителям, что ему очень плохо. Поэтому стоит обращать внимание на изменения настроения, поведения, высказывания подростка.

Психотерапевт Влада Титова сообщила 7 признаков, свидетельствующих о том, что подростки находятся на грани совершения самоубийства:

Изменения эмоционального состояния. Подросток может начать "взрываться" по пустякам или, наоборот, терять интерес к прежним радостям жизни. Может возникнуть тревожное состояния, беспричинные, на первый взгляд, слезы или агрессия. Например, стал замкнутым и безрадостным, что для него не свойственно, или наоборот – появилась возбужденная манера вести себя в ранее молчаливых и малоподвижных. Нарушение сна. Появляются трудности засыпания, поверхностный сон, сонливость и слабость в течение дня. Внимание детей также становится более рассеянным, что может отразиться на учебе. Разговоры ребенка о самоубийстве, акцентирование внимания на эпизодах самоубийства в фильмах, новостях. Подросток может начать писать депрессивно окрашенные стихи или рисовать такие же рисунки. Наличие форумов и групп в социальных сетях, обсуждают самоубийства. Снижение у ребенка интереса к своему внешнему виду, негативные высказывания в свой адрес. Человек, который задумала покончить жизнь самоубийством, может перестать следить за собой, забывает вовремя поесть или ест без аппетита ранее любимые блюда. Может пренебрегать правилами гигиены, которых раньше всегда соблюдал. Изменение круга общения. Начинает отгораживаться от друзей, отдавать предпочтение виртуальному общению или может вообще ни с кем не общаться. Дарение любимых и наиболее ценных личных вещей (одежда, игрушки, украшения). Это – очень тревожный сигнал, под которым скрывается невысказанная просьба о помощи, крик о том, что в душе очень серьезная травма.



Изменения в подростке / Фото The Conversation

Психотерапевт Виталий Матусевич приводит еще один маркер суицидального поведения подростка. Это – самоповреждения, различные надрезы, специально сделанные царапины, ожоги от окурков.

Что делать родителям

Если родители заметили в поведении ребенка не свойственные ему признаки и понимают, что с ним что-то происходит, попробуйте доверчиво поговорить. Мягко расспросите, что он переживает, дайте понять, что все люди иногда имеют такие чувства. Расскажите, что вы делали, когда попадали в подобные ситуации.

Дети, когда чувствуют, что с ситуацией не справляются, и понимают, что взрослые не поддерживают их или не слышат, делают вывод, что с ними это будет происходить постоянно. Предположение, что с этой цепи не выйдешь, приводит к тому, что появляется мысль – зачем так жить, если постоянно будет так больно,

– сообщила психотерапевт Валентина Кузина.

Как только обнаружена тема смерти в разговорах ребенка, родителям самим срочно нужно проконсультироваться со специалистами. В таких ситуациях лучше обойтись без самодеятельности.

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Помните: часто желание за и против самоубийства настолько уравновешены, что если близкие вовремя угадывают намерения подростка, проявляют внимание и заботу, весы чаще всего склоняются в сторону жизни.