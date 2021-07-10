Впервые за 50 лет мама с дочкой смогли встретиться: трогательное видео

Лиза Филлипс выросла в семье Сони и Джеральда Кларка. За свой 51 год жизни она никогда не видела свою биологическую мать, однако надеялась, что сможет ее встретить

Сьюзен Аткинс, которая является родной матерью Лизы, забеременела когда ей было 19 лет. Тогда она жила в крошечном доме со своими родителями, братьями и сестрами, поэтому решила, что не может быть матерью. Девушка подумала, что лучше будет отдать ребенка на удочерение и это даст лучшей доли крохе.

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Лиза действительно не жаловалась на свою жизнь, однако мечтала встретиться с биологической матерью. На поиски она решилась только в 50 лет. Ранее она боялась вмешиваться в жизнь Сьюзен, а также не хотела огорчать приемных родителей

Женщина обратилась за помощью в программу "Long Lost Family", и благодаря им смогла воссоединиться со своей матерью. Они встретились в одном из лондонских отелей и были невероятно рады видеть друг друга.

Я думаю, что это был самый счастливый день в нашей жизни. Я никогда не думала, что он наступит. То, что это наконец произошло – чудо. Я смогла сказать Лизе, как сильно я ее люблю, как сильно я любила ее в течение 50 лет. Она всегда была в моих мыслях,

– сообщила Сьюзен.

Женщина боялась, что дочь будет обижаться на нее. Однако Лиза отметила, что никогда не скрывала никаких обид и понимала, что мама хотела для нее лучшего. "Ты сделала то, что считала правильным. Я знаю, что ты хотела как лучше", — сообщила Лиза матери.

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Известно, что Сьюзен имеет еще 2 детей – сын Тони и дочь Лиза, которая названа в честь первой дочери. Мать надеется, что скоро Лиза сможет познакомиться с братом и сестрой.

Смотрите видео первой встречи матери и дочери: