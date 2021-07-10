Сьюзен Аткинс, которая является родной матерью Лизы, забеременела когда ей было 19 лет. Тогда она жила в крошечном доме со своими родителями, братьями и сестрами, поэтому решила, что не может быть матерью. Девушка подумала, что лучше будет отдать ребенка на удочерение и это даст лучшей доли крохе.

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Лиза действительно не жаловалась на свою жизнь, однако мечтала встретиться с биологической матерью. На поиски она решилась только в 50 лет. Ранее она боялась вмешиваться в жизнь Сьюзен, а также не хотела огорчать приемных родителей

Женщина обратилась за помощью в программу "Long Lost Family", и благодаря им смогла воссоединиться со своей матерью. Они встретились в одном из лондонских отелей и были невероятно рады видеть друг друга.

Я думаю, что это был самый счастливый день в нашей жизни. Я никогда не думала, что он наступит. То, что это наконец произошло – чудо. Я смогла сказать Лизе, как сильно я ее люблю, как сильно я любила ее в течение 50 лет. Она всегда была в моих мыслях,

– сообщила Сьюзен.

Женщина боялась, что дочь будет обижаться на нее. Однако Лиза отметила, что никогда не скрывала никаких обид и понимала, что мама хотела для нее лучшего. "Ты сделала то, что считала правильным. Я знаю, что ты хотела как лучше", — сообщила Лиза матери.

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Известно, что Сьюзен имеет еще 2 детей – сын Тони и дочь Лиза, которая названа в честь первой дочери. Мать надеется, что скоро Лиза сможет познакомиться с братом и сестрой.

Смотрите видео первой встречи матери и дочери: