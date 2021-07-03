Уже три года 56-летний Питер живет с диагнозом – болезнь Альцгеймера. Со временем ему становится все труднее разговаривать предложениями и вспоминать слова.

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Кроме того, мужчина забыл важные моменты из своей жизни, включая свою жену Лизи и день их бракосочетания. Несмотря на все сложности, женщина продолжала жить с Питером, хоть он считал ее чужой.

В конце 2020 года, когда пара вместе смотрела сериал, Лиза расплакалась во время свадебной сцены. Тогда ее муж Питер с широкой улыбкой на лице сказал: "Давай поженимся", не помня о том, что они уже давно женаты.

Это было так трогательно для меня. Он влюбился в меня дважды. Для меня это большая честь. Я чувствую себя принцессой, как Золушка. Я самая счастливая в мире,

– рассказала Лиза Маршалл.

"Я не хотела потерять возможность создать еще одно прекрасное воспоминание со своим мужем", — добавила Лиза.

Церемонию проводил специалист по деменции, который должен был помогать Питеру говорить заветные слова своей жене.

Смотрите фото со свадебной церемонии:

"Питер весь сиял в тот день. Он был очень счастливым, и во время клятвы сказал мне: "Лиза, я тебя люблю". И это все, чего я хотела", — вспомнила Лиза.

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Сейчас болезнь Питера начала прогрессировать, провоцируя галлюцинации, паранойю и потерю памяти. Его жена Лиза завела блог, чтобы помочь другим людям, которые живут в паре с теми, кто страдает болезнью Альцгеймера. "Мы будем вместе до конца. Нас не разделит больше ничего", — отмечает Лиза в блоге.

Смотрите видео со свадьбы Питера и Лизы: