Племянник фотографа Хелен Шрайвер родился в апреле 2020 года, однако познакомиться с ним она смогла лишь через несколько месяцев.

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Именно поэтому, когда карантинные ограничения смягчились, женщина решила фотографировать младенцев из Великобритании, которые знакомятся с семьей.

"Я захватила волшебные первые объятия, большое количество слез, смеха. Очень мало было младенцев, которые испугались встречи с новыми людьми", — прокомментировала Хелен Шрайвер.

Саул

"Саул впервые встретился со своей бабушкой Джил и ее мужем Гэрри. Гэрри слепой, и поэтому "встречал" Саула через прикосновение", — подписала кадр фотограф.



Встреча Саула с бабушкой и дедушкой / Фото Bored Panda​

Джун и Джуд

"Джун является единственной прабабушкой Джуда. Это было так приятно, когда она наконец смогла встретиться и обнять его", — отметила авторка кадров.

Смотрите фото со встречи Джун и Джуд:

Захари и Патрисия

"Прабабушка Патрисия провела большую часть прошлого года сама. Ей 95 лет. Мы чувствуем такое счастье, что наш сын наконец сумел встретить свою единственную прабабушку. Они разделены почти веком. Захари вырастет в совершенно другом мире, чем тот, в котором родилась его прабабушка. Вот что делает их встречу такой особой", — отметили родители Захари.

Смотрите фото встречи Захари и Патрисии:

Джордж

"Для греков семья – это все. До пандемии мы проводили еженедельные встречи и проводили вместе все особые случаи. Для моих родителей было разрушительным то, что я была на расстоянии и не могла быть с семьей. Держать Джорджа впервые в 7 месяцев – это то, что мы себе постоянно представляли", — прокомментировала мама мальчика.

Смотрите фото встречи Джорджа с родными:

Лео

"Эта беременность была для нас нелегким путешествием, поскольку наш первый малыш Генри был мертворожденным. Выяснив, что у нас опять будет мальчик, сделало это очень особенным моментом. Однако переживали, пройдем ли мы весь путь. Сейчас Лео 3 месяца и мы очень счастливы", — рассказала мама Лео.



Встреча Лео с семьей / Фото Bored Panda​

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"Мы так рады поделиться этими особыми моментами, когда Лео впервые встретился со своей большой семьей", — добавила мама.