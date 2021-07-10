Сьюзен Аткінс, яка є рідною матір'ю Лізи, завагітніла коли їй було 19 років. Тоді вона жила в крихітному будинку зі своїми батьками, братами та сестрами, тому вирішила, що не може бути матір'ю. Дівчина подумала, що краще буде віддати дитину на удочеріння й це дасть кращої долі крихітці.

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Ліза дійсно не скаржилася на своє життя, проте мріяла зустрітися із біологічною матір'ю. На пошуки вона зважилася тільки у 50 років. Раніше вона боялася втручатися в життя Сьюзен, а також не хотіла засмучувати прийомних батьків

Жінка звернулася за допомогою в програму "Long Lost Family", і завдяки їм змогла возз'єднатися зі своєю матір'ю. Вони зустрілися в одному з лондонських готелів і були неймовірно раді бачити один одного.

Я думаю, що це був найщасливіший день у нашому житті. Я ніколи не думала, що він настане. Те, що це нарешті сталося – чудо. Я змогла сказати Лізі, як сильно я її люблю, як сильно я любила її протягом 50 років. Вона завжди була в моїх думках,

– повідомила Сьюзен.

Жінка боялася, що донька буде ображатися на неї. Проте Ліза зазначила, що ніколи не приховувала жодних образ і розуміла, що мама хотіла для неї кращого. "Ти зробила те, що вважала правильним. Я знаю, що ти хотіла як краще", – повідомила Ліза матері.

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Відомо, що Сьюзен є ще 2 дітей – син Тоні та дочка Ліза, яка названа на честь першої доньки. Мати сподівається, що скоро Ліза зможе познайомитися з братом і сестрою.

Дивіться відео першої зустрічі матері та доньки: