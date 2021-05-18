• Свои просьбы делите на части

Очень расплывчато звучит требование к ребенку "Убери в комнате". Кроме этого, оно может показаться ему "слишком сложным". Лучше начать с предложения: "Подними книги с пола", а затем попросите сделать еще что-то.

К теме Когда родители должны использовать строгость в воспитании: 5 типов поведения ребенка

• Говорите больше "ты", а не "я"

"Как с тобой трудно", "Ты эгоист" – эти критические замечания не помогут родителям убедить ребенка, наладить коммуникацию. Сначала малыш обидится, а потом перестанет обращать на них внимание.

Лучшим решением будет начать с себя: "Мне с тобой тяжело". Эти слова звучат с большим уважением, ребенок сможет их услышать и попробовать в себе что-то изменить.



Воспитание детей / Фото Talking Parents

• Больше позитива

Говорить: "Я хочу, чтобы ты уважал своих друзей" лучше, чем "Я хочу, чтобы ты перестал с ними драться". Всегда делайте акцент на хорошем.

• Хвалите, но искренне

Дети, как и взрослые, хотят, чтобы их любили, уважали и признавали. Узнавайте и хвалите ребенка за его поступки, выборы, решения, – это позволит не потерять его доверие.

• Обнимайтесь

Даже если ребенок вырос и не хочет, чтобы его обнимали, прикоснуться к руке или похлопать по плечу – можно всегда. Это приятно и помогает общению.

Интересно Как отвечать на постоянное детское "почему": отец поделился своим эффективным методом

• Будьте ему примером

Ни один родительский совет не сработает, если взрослые сами не будут делать то, что хотят видеть в своем ребенке. "Делай то, что я тебе говорю, а не то, что я делаю", – так ничего не получится.