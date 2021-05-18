• Свої прохання діліть на частини

Дуже розпливчасто звучить вимога до дитини "Прибери в кімнаті". Крім цього, вона може здатися їй "надто складною". Краще почати з пропозиції: "Підніми книги з підлоги", а потім попросіть зробити ще щось.

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• Говоріть більше "ти", а не "я"

"Як з тобою важко", "Ти егоїст" – ці критичні зауваження не допоможуть батькам переконати дитину, налагодити комунікацію. Спочатку малюк образиться, а потім перестане звертати на них увагу.

Кращим рішенням буде почати з себе: "Мені з тобою важко". Ці слова звучать з більшою повагою, дитина зможе їх почути та спробувати в собі щось змінити.



Виховання дітей / Фото Talking Parents

• Більше позитиву

Говорити: "Я хочу, щоб ти поважав своїх друзів" краще, ніж "Я хочу, щоб ти перестав з ними битися". Завжди робіть акцент на хорошому.

• Хваліть, проте щиро

Діти, як і дорослі, хочуть, щоб їх любили, поважали і визнавали. Дізнавайтесь й хвалите дитину за його вчинки, вибори, рішення, – це дозволить не втратити його довіру.

• Обіймайтеся

Навіть якщо дитина виросла та не хоче, щоб її обіймали, доторкнутися до руки або поплескати по плечу – можна завжди. Це приємно та допомагає спілкуванню.

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• Будьте їй прикладом

Жодна з батьківських порад не спрацює, якщо дорослі самі не будуть робити те, що хочуть бачити у своїй дитині. "Роби те, що я тобі кажу, а не те, що я роблю", – так нічого не вийде.