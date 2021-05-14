Пользователь сети Reddit обратился к родителям, чтобы они поделились с ним опытом, как вести себя со своими детьми в период "почему?".

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Ответ одного папы оказалась наиболее оцененным среди других родителей. Мужчина признался, что для них с женой этот метод оказался эффективным и помог справиться с избыточным любопытством их 4-летнего ребенка.

Мой младший сын определенное время назад вошел в фазу "почему". Тогда я прочитал статью, в которой говорилось, что лучший способ заставить ребенка остановиться – это спросить его: "Я не уверен, а ты что думаешь?" И это находка,

– рассказал отец.

Он добавил, когда отвечаете на детское "почему" вопросом, малыш начинает задумываться и вступать в диалог. К тому же у него отпадает желание чрезмерно часто спрашивать у родителей "почему" по любому поводу.

"Ребенок начинает отвечать на свой вопрос, а вы реагируете и говорите, например, "Ого, как интересно" или "Мне нравится". Тогда малыш сразу переключается на другую тему", – отметил отец.

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В комментариях другие родители начали рассказывать свой опыт использования этого метода, а также благодарили за то, что отец поделился опытом.