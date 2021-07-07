Ментальность жертвы

Родителям не нужно делать из ребенка жертву, если он вышел из игры или плохо написал школьную контрольную. Отказ, неудачи и несправедливости – это часть жизни. Важно научить ребенка, что во время негативных ситуаций есть и положительные вещи.

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Делать из ребенка центр Вселенной

Если жизнь мамы и папы вращается вокруг детей, они вырастут с мыслью, что все им что-то должны. Такие люди не достигнут успеха в жизни. Нужно направлять детей на понимание того, что они могут предложить миру, а не получить от него.

Позволять страху влиять на выбор

Если поместить детей в комфортный пузырь, это спасет родителей от тревоги, но научит малышей, что страха следует избегать любой ценой. Лучше на собственном примере продемонстрировать, чтобы побороть страх, – нужно пойти ему навстречу. Так вырастают смелые люди, которые не боятся выйти из зоны своего комфорта.

Ожидать идеальность

Родители хотят, чтобы их дети были успешными, – это нормально. Однако стремление к идеалу может иметь негативные последствия. Важно говорить детям, что ошибаться – это нормально. Они не должны быть отличниками во всем.



Разговор с ребенком / Фото UNICEF

Позволять избегать ответственности

Мама и папа хотят, чтобы у детей было беззаботное детство. Однако дети, которые выполняют обязанности, соответствующие их возрасту, не перегруженные. Они развивают необходимую для взрослой жизни ментальную выносливость.

Защищать детей от боли

Печаль и тревога – это части жизни. Если позволять детям переживать такой опыт, то это поможет им лучше справиться с ним и дальше. Важно поддерживать в трудные моменты, чтобы дети понимали, что смогут пережить жизненные трудности.

Чувствовать ответственность за эмоции детей

Постепенно учите детей самостоятельно контролировать собственные эмоции. Они должны уметь успокаиваться самостоятельно и не рассчитывать на других людей для этого.



Успокаиваться самостоятельно / Фото Growing Early Minds

Не давать делать ошибки

Исправлять домашнее задание, проверять, все ли запаковано в школу и постоянно напоминать детям об обязанностях – это не то, что пойдет на пользу. Иметь дело с природными последствиями собственных ошибок – это лучший учитель. Стоит позволять детям ошибаться.

Путать дисциплину с наказанием

Наказание означает, что дети должны страдать за собственные проступки. Дисциплина – это о том, как быть эффективным в будущем. С помощью личного опыта учите детей самодисциплины.

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Искать легкие пути решения проблемы, чтобы избежать дискомфорта

Поддаться на капризы ребенка – это легкий путь прямо сейчас. Однако в будущем это может выработать у ребенка нездоровые привычки. Учите детей, что они достаточно сильны, чтобы не сдаваться и продолжать дело даже если не хочется.