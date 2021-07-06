Она рассказала о случае, когда родители решили не будить своего 3-месячного младенца и оставили его в автомобиле на месте для парковки. По возвращению из магазина у ребенка дыхание уже не было и спасти его не удалось.

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Еще был случай, когда папа оставил "на минутку" ребенка в машине и пошел на встречу, которая затянулась. Солнце переместилось, и дети оказались под палящими лучами. Прохожие разбили стекло в машине, чтобы освободить детей, и еще 30 минут ждали отца.

У детей, учитывая особенности их физиологии, гораздо быстрее поднимается температура тела. Слегка полуоткрытое окно вообще не спасает ситуацию. Кроме риска погибнуть от жары и обезвоживания, существуют и другие риски.

Какие еще были ситуации

• Мама оставила 3-летнюю девочку в машине. Авто вместе с ребенком похитили злоумышленники. Девочку высадили на трассе в 20 километрах от места угона.

• Ребенок в полтора года был оставлен ​​в машине, запутался в ремнях безопасности и задохнулся. Когда мама вернулась, малыш уже был не живой.

• Ребенка оставили в припаркованном автомобиле на АЗС. Родители пошли за кофе. Внезапно машина начала гореть вместе с ребенком в ней. Только благодаря быстрой реакции сотрудников АЗС ребенок не пострадал.



Ребенок в авто / Фото Brimbank & North West

На солнце счет идет буквально на минуты. Что делать, когда вы увидели, что в припаркованной машине ребенок один, плачет, вспотела, лежит в кресле, на сиденье без сознания или "спит".

Порядок действий:

Заставить сработать сигнализацию авто. Разбить окно, чтобы достать малыша. Вызвать скорую помощь. Вызвать полицейских. Привлечь свидетелей происходящей ситуации.

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После освобождения ребенка из автомобиля: