Она рассказала о случае, когда родители решили не будить своего 3-месячного младенца и оставили его в автомобиле на месте для парковки. По возвращению из магазина у ребенка дыхание уже не было и спасти его не удалось.
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Еще был случай, когда папа оставил "на минутку" ребенка в машине и пошел на встречу, которая затянулась. Солнце переместилось, и дети оказались под палящими лучами. Прохожие разбили стекло в машине, чтобы освободить детей, и еще 30 минут ждали отца.
У детей, учитывая особенности их физиологии, гораздо быстрее поднимается температура тела. Слегка полуоткрытое окно вообще не спасает ситуацию. Кроме риска погибнуть от жары и обезвоживания, существуют и другие риски.
Какие еще были ситуации
• Мама оставила 3-летнюю девочку в машине. Авто вместе с ребенком похитили злоумышленники. Девочку высадили на трассе в 20 километрах от места угона.
• Ребенок в полтора года был оставлен в машине, запутался в ремнях безопасности и задохнулся. Когда мама вернулась, малыш уже был не живой.
• Ребенка оставили в припаркованном автомобиле на АЗС. Родители пошли за кофе. Внезапно машина начала гореть вместе с ребенком в ней. Только благодаря быстрой реакции сотрудников АЗС ребенок не пострадал.
Ребенок в авто / Фото Brimbank & North West
На солнце счет идет буквально на минуты. Что делать, когда вы увидели, что в припаркованной машине ребенок один, плачет, вспотела, лежит в кресле, на сиденье без сознания или "спит".
Порядок действий:
- Заставить сработать сигнализацию авто.
- Разбить окно, чтобы достать малыша.
- Вызвать скорую помощь.
- Вызвать полицейских.
- Привлечь свидетелей происходящей ситуации.
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После освобождения ребенка из автомобиля:
- Отнести в тень.
- Напоить и обмыть водой.
- Снять лишнюю одежду.
- Не оставлять ребенка без присмотра до приезда медиков.