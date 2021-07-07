Ментальність жертви
Батькам не потрібно робити з дитини жертву, якщо вона вийшла з гри чи погано написала шкільну контрольну. Відмови, невдачі та несправедливість – це частина життя. Важливо навчити дитину, що під час негативних ситуацій є й позитивні речі.
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Робити з дитини центр Всесвіту
Якщо життя мами й тата обертається навколо дітей, вони виростуть з думкою, що всі їм щось винні. Такі люди не досягнуть успіху в житті. Потрібно направляти дітей на розуміння того, що вони можуть запропонувати світу, а не отримати від нього.
Дозволяти страху впливати на вибір
Якщо помістити дітей у комфортну бульбашку, це врятує батьків від тривоги, але навчить малюків, що страху варто уникати за будь-яку ціну. Краще на власному прикладі продемонструвати, аби побороти страх, – піти йому назустріч. Так виростають сміливі люди, які не бояться вийти з зони свого комфорту.
Очікувати ідеальність
Батьки хочуть, аби їх діти були успішними, – це нормально. Проте прагнення ідеалу може мати негативні наслідки. Важливо говорити дітям, що помилятись – це нормально. Вони не мають бути відмінниками у всьому.
Розмова з дитиною / Фото UNICEF
Дозволяти уникати відповідальності
Мама й тато хочуть, аби дітей було безтурботне дитинство. Проте малюки, які виконують обов’язки, що відповідають їх віку, не є перевантаженими. Вони розвивають необхідну для дорослого життя ментальну витривалість.
Захищати дітей від болю
Сум та тривога – це частини життя. Якщо дозволяти дітям переживати такий досвід, то це допоможе їм краще впоратись з ним й надалі. Важливо підтримувати у скрутні моменти, щоб малюки розуміли, що зможуть пережити життєві труднощі.
Відчувати відповідальність за емоції дітей
Поступово вчіть дітей самостійно контролювати власні емоції. Вони мають вміти заспокоюватись самостійно і не розраховувати на інших людей для цього.
Заспокоюватися самостійно / Фото Growing Early Minds
Не давати робити помилки
Виправляти домашнє завдання, перевіряти, чи все запаковано до школи та постійно нагадувати дітям про обов’язки – це не те, що піде на користь. Мати справу з природними наслідками власних помилок – це найкращий вчитель. Варто дозволяти дітям помилятись.
Плутати дисципліну з покаранням
Покарання означає, що діти мають страждати за власні проступки. Дисципліна – це про те, як бути ефективним в майбутньому. За допомогою особистого досвіду навчайте дітей самодисципліни.
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Шукати легкі шляхи розв'язання проблеми, щоб уникнути дискомфорту
Піддатись на примхи дитини – це легкий шлях прямо зараз. Проте в майбутньому це може випрацювати у дитини нездорові звички. Вчіть дітей, що вони достатньо сильні, щоб не здаватись та продовжувати справу навіть якщо не хочеться.