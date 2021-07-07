• Пытаться привлекать детей к составлению семейного меню и приготовлению пищи. Например, лепить вместе вареники – интересно и весело.

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• Проявлять изобретательность. Например, предложите ребенку на завтрак вместо каши – запеканку. Когда пища свежая и разнообразная, дети съедают больше.

• Подавать детям еду в привлекательном виде. Например, нарезанные фигурными кусочками фрукты или пюре в виде моря с котлетой или как кораблик.

• Договариваться с малышом. Никаких других порций любимой еды, например, жареной картошки, пока дети не попробуют немного тыквенной каши.

• Пытаться убедить ребенка попробовать новую или полезную пищу, которую он не очень любит. Однако не стоит настаивать, чтобы ребенок съел полностью все. Старайтесь проявлять креатив: "А это капуста, такая же как в известном мультике. Не веришь? Попробуй!".



Накормить ребенка / Фото Shaw Academy

• Ограничьте ребенка в конфетах или совсем удалите из рациона. Вместо сладостей можно предлагать орехи с медом, фрукты и сухофрукты. Кроме того, можно перехитрить малыша: завернуть в яркую бумагу или фантик от конфеты курагу и предложить вместо сладостей. Так ребенок сможет привыкнуть к такому питанию.

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Родителям нужно помнить что нужно спокойно относиться к капризам малыша в еде и не превращать обеденный стол на поле боя. При этом важно предлагать широкий ассортимент вкусных и полезных продуктов, чтобы у ребенка развивались собственные вкусы и предпочтения.