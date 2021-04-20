Каждый кадр – это удивительная связь между малышом и животным. От сонных младенцев с дремлющими щенками к улыбающимся детям с утятами.

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Фотораф решила приобщить к съемке животных из-за своего пса – Мустанга. В начале ее карьеры родители малышей часто просили сделать несколько кадров с этой собакой. Мустанг, к сожалению, уже умер, однако Суджата продолжает снимать детей с домашними животными.

Карьера фотографа у женщины началась, когда она стала мамой. Суджата обожала снимать свою новорожденную дочь Айят.

Когда девочке исполнилось полтора года, женщина сделала фотосъемку своей профессией и посвятила ей полный рабочий день.

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Сегодня Суджата известный семейный фотограф, работающий в разных странах мира со своим особым стилем, который легко запоминается.

Смотрите фото, которые делает Суджата: