Кожен кадр – це дивовижний зв'язок між малюком та улюбленцем. Від сонних немовлят з дрімаючими цуценятами до усміхнених дітей з каченятами.

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Фоторафка вирішила долучити до зйомки тварин через власного пса – Мустанга. На початку її кар'єри батьки малюків часто просили зробити кілька кадрів з цим собакою. Мустанг, на жаль, вже помер, проте Суджата продовжує знімати дітей з домашніми тваринами.

Кар'єра фотографа у жінки розпочалася, коли вона стала мамою. Суджата обожнювала знімати свою новонароджену дочку Айят.

Коли дівчинці виповнилося півтора роки, жінка зробила фотозйомку своєю професією та присвятила їй повний робочий день.

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Сьогодні Суджата відомий сімейний фотограф, який працює у різних країнах світу зі своїм особливим стилем, який легко запам'ятовується.

Дивіться фото, які робить Суджата: