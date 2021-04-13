Кайла Гловер захотела передать любовь к Гарри Поттеру своем 3-месячному малышу. Именно поэтому женщина устроила для него тематическую фотосессию.

Мама-фотограф показала трогательную детскую фотосессию, превратив малыша в известного персонажа – Гарри Поттера.

Интересно Отец 6 малышей показывает, что такое настоящее детство: искренние фото

Для этого на ребенка одели очки в стиле "мальчика, который выжил", а также дали волшебную палочку, книги и шарф Гриффиндора.

"Я была поклонницей Гарри Поттера долгое время. Если признаться честно, с детства. Объединив свою любовь к Гарри Поттеру и фотографии, я решила реализовать проект, о котором давно мечтала", – объяснила Кайла Гловер.

Фотосессия, которую сделала Кайла Гловер, стала настоящим хитом социальных сетей.

Смотрите фото в стиле Гарри Поттера: