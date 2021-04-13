Фотосессия в стиле Гарри Поттера для 3-месячного малыша: впечатляющие кадры от молодой мамы
Кайла Гловер захотела передать любовь к Гарри Поттеру своем 3-месячному малышу. Именно поэтому женщина устроила для него тематическую фотосессию.
Источник:Фейсбук Kayla Layla Photography
Мама-фотограф показала трогательную детскую фотосессию, превратив малыша в известного персонажа – Гарри Поттера.
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Для этого на ребенка одели очки в стиле "мальчика, который выжил", а также дали волшебную палочку, книги и шарф Гриффиндора.
"Я была поклонницей Гарри Поттера долгое время. Если признаться честно, с детства. Объединив свою любовь к Гарри Поттеру и фотографии, я решила реализовать проект, о котором давно мечтала", – объяснила Кайла Гловер.
Фотосессия, которую сделала Кайла Гловер, стала настоящим хитом социальных сетей.
Смотрите фото в стиле Гарри Поттера:
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