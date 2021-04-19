Виктория рассказала, что к тому моменту Соммер питалась только разнообразными пюре и кашами, поэтому такой сладкий опыт с шоколадным муссом для девочки был первым.

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На видео можно увидеть, как Соммер терпеливо сидела в своем стуле, ожидая вкусности. Когда Виктория взяла в руки ложку с шоколадным муссом, спросила у дочери: "Что это? Попробуешь?".

Как только Соммер распробовала десерт, она из-за восторга начала безумно махать ручками и ножками. Девочка протягивала ладошку к маме и к тарелке, чтобы ей дали еще шоколадного мусса.

Комментаторы поддержали реакцию маленькой Соммер:

"Моя реакция на это прекрасное изобретение человечества была такой же. А вот с овощами такого почему-то не произошло".

"Это я один в один, когда кушаю шоколад".

"Типичная картина: я и шоколадка".

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Смотрите видео: реакция Соммер на шоколадный мусс