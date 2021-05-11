Роджер знал, что время его дедушки Джонни ограничено, поэтому захотел воплотить в жизнь как можно больше пунктов из его списка желаний.

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Именно поэтому мужчина вместе с дедушкой и женой отправились в путешествие по США в доме на колесах, который назвали "Sweet Mary Bus" в честь покойной жены Джонни.

Дедушка называл жену "Sweety", поэтому мы назвали автобус в ее честь и получили номерной знак с этим именем. Из-за этого он расплакался,

– вспомнил Роджер.

Путешествие длилось около года, и за это время они успели объехать почти всю страну. Посетили город, где родился Джонни, праздновали Марди Гра (карнавал во французском квартале Нового Орлеана), пробовали экзотические блюда, посещали музеи Второй мировой, где к ветерану "относились, как к рок-звезде".

Последним пунктом в плане путешествия было посещение Грейсленда –поместья американского певца Элвиса Пресли, который был кумиром дедушки. Однако у пенсионера ухудшилось здоровье, что не позволило компании доехать до дома музыкальной легенды. Джонни умер 16 августа 2020, в тот же день, что и Элвис Пресли.

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"Дедушка научил нас многому. Он всегда чувствовал радость и удовольствие, сидя у костра или кормя уток попкорном. Тем самым научил нас ценить простые и спокойные моменты в жизни", – вспомнила жена Роджера.

Смотрите фото, которые сделал внук во время путешествия: