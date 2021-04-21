Девушка, которую зовут Джессика, попросила у пользователей социальной сети Твиттер помощь.

Интересно Слезы радости и объятия: трогательная встреча пожилой пары после долгой разлуки – видео

"Мой 96-летний дедушка только что издал собственную книгу со всеми его стихами за жизнь. Она уже доступна на Amazon, если кому интересно. Отзыв сделал бы его таким счастливым", – написала Джессика.

Люди начали активно скупать книгу дедушки, которая называется "101 стихотворение". Кроме этого, она стала бестселлером и номером один в разделе "Поэзия".

Сообщение с просьбой внучки ретвитнулы более – 33 тысячи раз, а лайкнули – 215 тысяч.

Важно Через отца дочь устроилась работать в дом престарелых: как повлиял COVID-19

Также люди активно оставляют свои положительные отзывы на Amazon. Они отметили, что поэзия серьезная, страстная и потрясающая.