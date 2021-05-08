Еженедельно мужчина приходил к окну палаты жены и общался с ней по телефону. Мужчина был безумно рады, когда после года таких встреч, посетителям снова разрешили заходить в помещение и проводить время с близкими.

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"Она любовь всей моей жизни. Я забочусь о ней, но я не могу быть с ней. Это очень сложно", – отметил Карл.

Когда он впервые за год вошел в помещение и увидел жену, не мог сдержать эмоций. Карл обнял ее и заплакал. После этого он взял Донну за руку и в течение 30-минутного визита успокаивал ее и напевал.

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Карл был очень благодарен за возможность побыть с Донной, но признался, что момент, когда он обнял ее, был горько-сладким. Кроме того, он отметил, что ее состояние ухудшилось с тех пор, как они последний раз виделись. "Я счастлив, что наконец увидел ее, но это было очень трудно", – добавил Карл.

Смотрите видео встречи Карла и Донны: