Роджер знав, що час його дідуся Джонні обмежений, тому захотів втілити в життя якомога більше пунктів з його списку бажань.

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Саме тому чоловік разом з дідусем та дружиною вирушили в подорож країню в будинку на колесах, який назвали "‘Sweet Mary Bus" на честь покійної дружини Джонні.

Дідусь називав дружину "Sweety", тож ми назвали автобус на її честь та отримали номерний знак з цим ім'ям. Через це він розплакався,

– пригадав Роджер.

Подорож тривала приблизно рік й за цей час вони встигли об'їхати майже всю територію США. Відвідали місто, де народився Джонні, святкували Марді Гра (карнавал у французькому кварталі Нового Орлеана), пробували екзотичні страви, відвідували музеї Другої світової, де до ветерана "ставилися, як до рок-зірки".

Останнім пунктом в плані подорожі було відвідування Грейсленда – маєтку американського співака Елвіса Преслі, який був кумиром дідуся. Проте у пенсіонера погіршилося здоров'я, що не дозволило компанії доїхати до будинку музичної легенди. Джонні помер 16 серпня 2020 року, в той же день, що й Елвіс Преслі.

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"Дідусь навчив нас багато чому. Він завжди відчував радість і задоволення, сидячи біля багаття або годуючи качок попкорном. Тим самим навчив нас цінувати прості й спокійні моменти в житті", – пригадала дружина Роджера.

Дивіться фото, які зробив онук під час подорожі: