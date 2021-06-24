Повзрослел, внучка решила использовать бабушкино платье, которое было в прекрасном состоянии, надев его на свой выпускной.

Интересно Второй медовый месяц через 76 лет: какой сюрприз подготовил отель влюбленным

О своей идее девочка рассказала всей семье, но не Дотти, ведь для нее решила устроить сюрприз. Когда Кэсси вышла ко всем в бабушкиной платья, женщина растрогалась и не могла сдержать эмоций. Вместе с ней расчувствовалась и вся семья.



Бабушка на выпускном / Фото kymkemp

Этот момент мама Кэсси сняла на видео и опубликовала ролик в социальных сетях. Его посмотрели более 8 миллионов человек, которые были не менее тронуты.

"Я боялась, что моя свекровь будет злая, ведь она любит приватность. Это самый добрый, щедрый человек, но она не занимается социальными сетями", — прокомментировала мама Кэсси активность людей к видео. Однако Дотти восприняла эту информацию спокойно и рада, что его увидела такая большая аудитория.

Читайте также Невеста ошиблась адресом, когда отправляла приглашение: какой ответ прислала незнакомка

Смотрите видео с реакцией бабушки на платье внучки: