Подорослішав, онука вирішила використати бабусину сукню, яка була у чудовому стані, одягнувши її на свій випускний.

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Про свою ідею дівчинка розповіла усій родині, але не Дотті, адже для неї вирішила влаштувати сюрприз. Коли Кессі вийшла до всіх у бабусиній сукні, жінка зворушилася і не могла стримати емоцій. Разом з нею розчулилася й вся сім'я.



Бабуся на випускному / Фото kymkemp​

Цей момент мама Кессі зняла на відео та опублікувала ролик у соціальних мережах. Його переглянули понад 8 мільйонів осіб, які були не менш зворушені.

"Я боялася, що моя свекруха буде зла, адже вона полюбляє приватність. Це найдобріша, найщедріша людина, але вона не займається соціальними мережами", – прокоментувала мама Кессі активність щодо відео. Проте Дотті сприйняла цю інформацію спокійно й рада, що його побачило так багато людей.

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Дивіться відео з реакцією бабусі на сукню онуки: