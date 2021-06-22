Кассандра Уоррен чувствовала себя немного подавленной и уставшей, ведь готовилась к собственной свадьбе, где должно было быть 200 человек.

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Когда невеста отправляла свадебное приглашение дяде и тете из города Юджин, она перепутала адрес и послала его другим людям. Об ошибке девушка узнала, когда письмо вернулося к ней.

На обратной стороне конверта было написано от руки: "Хотела бы я тебя знать – это было бы замечательно. Мои поздравления. Поужинай за мой счет. Я была замужем в течение 40 лет. С возрастом все станет только лучше". Кроме того, внутрь был вложен чек на 20 долларов.



Ответ незнакомки / Фото The Washington Post

Кассандра вспомнила, что тогда у нее был сложный день. Женщина жаловалась на все проблемы своему будущему мужу в момент, когда он открывал конверт. "Это было очень кстати. Я была очень благодарна", – отметила невеста.

Когда она присмотрелась к конверту, то заметила, что там была еще одна надпись: "Живи долго и процветай!". Это была фраза из фильма "Звездный путь". Оказалось, что незнакомка и Кассандра обе были фанатами этой киноистории.

Молодожены не знали, кто был отправителем письма. Однако поняли, что незнакомка заметила рисунок светового меча и волшебной палочки из "Гарри Поттера" на уголке приглашения, потому сослалась на "Звездный путь".



Кассандра с женихом / Фото The Washington Post

На следующий вечер Кассандра и ее жених Джесси, который работал консультантом семей с аутичными детьми, отправились на ужин с другом. Пара с радостью положила в счет 20 долларов от незнакомки.

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Потом Кассандра зашла в магазин и купила открытку с надписью благодарности. Девушка снова написала неверный адрес на конверте, однако на этот раз намеренно и обратилась к "Доброй незнакомке".

"Спасибо за записку и за то, что нашли время отправить ее. Мало кто сделает это. Это было настоящим благословением после того дня, который у меня был. Я счастлива, что такие люди, как вы, еще существуют в этом мире", – подписала открытку Кассандра.